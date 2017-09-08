Военная прокуратура начала проверку закупок пайков для Минобороны

Главная военная прокуратура (ГВП) в рамках надзора за исполнением законодательства о закупках товаров, работ и услуг для «обеспечения государственных нужд» проверяет исполнение законов при поставке в Минобороны индивидуальных рационов питания, пишет РБК со ссылкой на врио начальника пресс-службы организационного управления Генпрокуратуры Евгения Стрежнева (ГВП входит в структуру Генпрокуратуры).

Когда именно началась проверка, не говорится. Ранее Главная военная прокуратура признала «недопустимыми» в пищу более полумиллиона пайков, которые «Военторг» поставил Минобороны.

В пайках были обнаружены гелеобразователь, целлюлоза, камедь рожкового дерева и другие недопустимые компоненты. Например, в консервах «Шпик соленый» свинину заменили искусственным эмульсивным жиром. По контракту «Военторг» поставил пайки в 2016 г. Минобороны на общую сумму 115 млрд руб.

Продукция была произведена Грязинским пищевым комбинатом и Барышским мясокомбинатом.