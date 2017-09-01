Подконтрольный Минобороны мясокомбинат подал иск к РБК

Барышский мясокомбинат, подконтрольный Министерству обороны, подал иск к РБК. Поводом послужила статья о некачественных продуктах, произведенных для Росгвардии. В карточке дела говорится, что ответчиками выступают издатель РБК ООО «Бизнеспресс», автор статьи Инна Сидоркова и соруководитель редакции РБК Игорь Тросников. Дело будет рассматриваться в Арбитражном суде Москвы.

В июле РБК сообщал, что первый заместитель главного военного прокурора генерал-лейтенант Андрей Никулищин предложил рассмотреть вопрос об уголовном преследовании лиц, причастных к производству и поставке продовольственных пайков для Росгвардии. По данным издания, Главная военная прокуратура установила, что пайки Барышского мясокомбината, которые «Оборонпродкомплект» в 2015 г. поставил в структуры МВД, содержали продукты, «употребление которых в пищу не допускается».

«Мы направили иск с требованием об опровержении информации, изложенной в публикации РБК от 26 июля, чтобы защитить свою репутацию», — заявил RNS юрист Владимир Сидякин, представляющий интересы мясокомбината. По его словам, журналисты не обращались за комментарием к руководству комбината.