Явка на выборах президента Киргизии в первые часы составила 7,5%

В 8.00 (5.00 мск) в Киргизии началось голосование на выборах президента. Избирательные участки будут открыты до 20.00 (17.00 мск). На пост главы государства претендуют 11 кандидатов.

По данным Центральной избирательной комиссии республики, в первые часы явка на выборах составила 7,5%. «К настоящему моменту 7,49% от общего числа избирателей пришли и проголосовали на выборах президента Киргизии», — сказал представитель ЦИК.

На выборах в Киргизии отсутствует порог явки, они признаются состоявшимися при любой активности избирателей. Если в первом туре ни один из кандидатов не наберет больше 50% голосов, может быть назначен второй тур.

Принять участие в голосовании на выборах президента Киргизии могут только те граждане, которые прошли биометрическую регистрацию.