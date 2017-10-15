Более 80 человек погибли в результате взрыва в столице Сомали

Как минимум 85 человек стали жертвами взрыва в сомалийской столице Могадишо, еще более 60 получили ранения, сообщает телеканал «Аль-Джазира». Власти Сомали объявили трехдневный траур по погибшим.

Взрыв произошел в субботу на одной из оживленных улиц города. Взорвался начиненный взрывчаткой грузовой автомобиль. Полиция считает, что целью террористов был отель Safari.

Ответственность за произошедшее пока никто не взял. Сотрудники правоохранительных органов обвиняют в случившемся местную группировку «Аш-Шабаб», близкую к запрещенной террористической организации «Исламское государство».

СМИ сообщают, что в субботу в Могадишо произошел еще один аналогичный теракт, но жертв удалось избежать. Водитель второго грузовика задержан.