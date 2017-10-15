НАК обнародовал видео с допроса задержанных за подготовку терактов

Национальный антитеррористический комитет (НАК) распространил видеозапись, на которой запечатлены моменты с допросов задержанных за подготовку терактов.

На видео один из задержанных рассказывает, как он испытывал взрывные устройства, два других говорят о том, что они смотрели ролики в интернете, чтобы научиться изготавливать самодельные бомбы и «коктейли Молотова». Один из задержанных рассказывает о подготовке нападения на сотрудников правоохранительных органов.

Накануне НАК сообщил о задержании четырех выходцев из Дагестана, которые подозреваются в связи с запрещенной террористической организацией «Исламское государство» и подготовке терактов на территории России. Задержания проводились в Москве и Махачкале, были обнаружены два тайника с готовыми к применению самодельными взрывными устройствами.

Видеозапись опубликована на сайте телеканала Russia Today.