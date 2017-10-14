В Москве и Махачкале задержаны готовившие теракты сторонники ИГ

Органами безопасности совместно с МВД России вскрыта и пресечена деятельность готовивших теракты сторонников запрещенной террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

В ходе операции 13 и 14 октября в Москве и Махачкале были задержаны четыре члена так называемой спящей ячейки ИГ, все они являются выходцами из Дагестана.

«В настоящее время задержанные дают подробные признательные показания о своих контактах с эмиссарами ИГ, а также о подготовке ими резонансных террористических актов с применением самодельных взрывных устройств и холодного оружия на территории Республики Дагестан», — сообщили в НАК.

В Махачкале обнаружены два тайника, принадлежавшие преступникам, в них находились три готовые к применению самодельные взрывные устройства.