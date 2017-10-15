На выборах в Австрии лидирует партия министра иностранных дел страны

После обработки 99,8% бюллетеней на выборах в национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) лидирует консервативная Австрийская народная партия министра иностранных дел страны Себастьяна Курца.

Барьер в 4%, необходимый для прохождения в парламент, преодолели пять партий. Партия Курца набирает 31,3% голосов, передает газета Kurier. На втором месте социал-демократическая партия канцлера Австрии Кристиана Керна с 26,8% голосов. За правую Австрийскую партию свободы проголосовали 26,3%. Четвертое и пятое места заняли партии «Новая Австрия» (5,3%) и «зеленые» (4,4%).

В досрочных парламентских выборах принимали участие 16 партий и политических движений. Явка составила 79,7%.