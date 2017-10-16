Вloomberg сообщил о наборе в Facebook людей из спецслужб

Facebook набирает сотрудников с допусками к секретной информации США, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. По данным агентства, так Facebook хочет противодействовать будущим попыткам иностранных держав повлиять на исход выборов в США через социальную сеть.

Работники с допусками к секретной информации в США – это в основном бывший персонал разведслужб и федеральных агентств. Эти люди, ожидает Facebook, смогут оперативно узнавать о подрывных кампаниях в медиа, говорит источник агентства, при этом допуск, приостановленный при уходе с госслужбы, могут обновить для Facebook. В практике найма людей с допусками к секретной информации нет ничего необычного, отмечает Bloomberg: как правило, такие работники в частных компаниях занимаются взаимодействием с федеральными и разведывательными агентствами.

Facebook отказался от комментариев, министерство внутренней безопасности США и офис директора национальной разведки не ответили на запросы.

Facebook обещал нанять больше 1000 сотрудников для просмотра рекламы в социальной сети, чтобы не допустить незаконного влияния России и других стран на результаты чужих выборов. Соцсеть обнаружила и передала в комиссию конгресса США более 3000 рекламных сообщений, связанных с российскими заказчиками. Компания проинформировала всех, кто участвует в «российском расследовании» в конгрессе и ФБР, о закупках политической рекламы в интересах России в ходе президентской кампании 2016 г. и о фейковых аккаунтах, через которые велась эта закупка.

Как писала CNN, политическая реклама с «российскими следами» в Facebook была таргетирована в том числе на ключевые для победы президента Дональда Трампа штаты США.