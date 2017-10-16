Путин встретится с президентом Германии 25 октября

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 25 октября встретится с российским президентом Владимиром Путиным в Москве, сообщила пресс-служба Кремля. Он посетит Россию с рабочим визитом по приглашению Путина.

Штайнмайер и Путин планируют обсудить «состояние и перспективы развития российско-германских отношений».

«Можно с большой долей вероятности утверждать, что состоится достаточно интенсивный обмен мнениями», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, Штайнмайер «обладает очень широкой экспертизой и в области двусторонних отношений, и по всем текущим региональным и глобальным проблемам».

По данным администрации президента Германии, Штайнмайер планирует посетить правозащитную организацию «Мемориал», встретиться с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым и посетить собор Святых Петра и Павла.