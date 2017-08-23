Президент Германии: Руководство России сознательно противопоставляет свою страну Западу

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предостерегает Москву от дальнейшей конфронтации с Западом. Как сообщает Deutsche Welle, он скажет это в речи в Таллине 23 августа, выдержки из выступления уже опубликовали информационные агентства. В Эстонию Штайнмайер прибыл 22 августа с двухдневным визитом. Его речь будет приурочена к 78-й годовщине подписания пакта Молотова – Риббентропа.

Президент ФРГ осуждает аннексию Крыма и целенаправленную кампанию Москвы по дезинформации, передает dpa. Он обещает совместный отпор тому, «кто нарушает международное право» и «ставит под угрозу институты мира». Он также предостерегает отдельные государства от попыток осуществлять протекторат по отношению к гражданам других стран. «Ни одно из иностранных государств не имеет такого права. Мы дадим отпор любым попыткам оказывать подобное влияние», - говорится в его выступлении.

Президент одновременно подчеркивает, что руководство России «совершенно сознательно формирует образ своей страны посредством отмежевания ее от Запада, противопоставления ему», но напоминает, и что на международном сообществе лежит ответственность «никогда больше не допустить молчания и слепой вражды по отношению к России».

Эстонии, Латвии и Литве Штайнмайер обещает полную поддержку Берлина, в первую очередь в вопросах обеспечения национальной обороны и сотрудничества с НАТО. «Ваша безопасность - это наша безопасность», - считает он.