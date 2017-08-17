59% россиян считают поддержание мира и безопасности приоритетом для внешней политики

59% россиян считают, что приоритетом во внешней политике руководства страны должно быть обеспечение мирного и безопасного существования России. Это «Интерфаксу» сообщили в «Левада-центре». Таковы результаты опроса, проведенного 23-26 июня среди 1600 человек в 48 регионах. Еще 49% считают приоритетом внешней политики восстановление авторитета России.

41% опрошенных считает важной защиту отечественных производителей, 27% - поддержание дружественных отношений с наиболее развитыми странами, 21% - решение конфликтов в горячих точках и противодействие угрозе терроризма совместно с другими странами. 19% респондентов назвали приоритетом противодействие экспансии Запада и росту влияния США, 14% - расширение границ влияния России в мире.