Лидер фракции Левой партии в бундестаге назвал санкции против России абсурдом

Лидер фракции Левой партии в немецком парламенте Дитмар Барч назвал санкции в отношении России абсурдными. Он заявил, что мнение о том, что с помощью санкций от России можно «чего-то добиться», — это «абсурд».

«Кто знает Россию, знает о том, что в ходе Второй мировой войны миллионы людей там погибали от голода и жажды, тот не может всерьез думать, что эти глупые санкции поставят ее на колени», — сказал Барч в интервью Bild am Sonntag.

Накануне кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Александр Гауланд в интервью немецкой газете Berliner Morgenpost заявил, что Крым следует признать территорией России.