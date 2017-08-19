Немецкий политик: Крым никогда не вернется в состав Украины

Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Александр Гауланд в интервью немецкой газете Berliner Morgenpost заявил, что Крым следует признать территорией России.

«Правильно признать Крым частью России… Крым никогда не вернется в состав Украины. Санкции ничего не изменят», — сказал Гауланд.

Он считает, что противостояние России и НАТО должно прекратиться. Гауланд также отметил, что «Россия — это держава в Европе», поэтому ее нужно «интегрировать в европейский порядок».