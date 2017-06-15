Путин назвал причину войны в Донбассе

Конфликт был вызван тем, что Киев применял спецслужбы против несогласных жителей Донецка, считают в Кремле Romain Carre / ZUMA / ТАСС

Вооруженный конфликт в Донбассе был спровоцирован применением Киевом спецслужб против несогласных, а присоединение Крыма к России произошло по воле крымчан, которые «не хотели жить под властью националистов», заявил президент Владимир Путин. Он сказал это режиссеру Оливеру Стоуну в фильме «Интервью с Путиным», третью серию фильма пересказывает ТАСС.

По информации Путина, после госпереворота на Украине в феврале 2014 г. «люди были напуганы разгулом национализма, радикализма». Соответствующим сигналом для общества, как он сказал, стало заявление новых властей о необходимости «принять закон, ограничивающий действие русского языка». Этому помешали «европейцы», но было уже поздно и население поняло, «куда идет дело». Верховная рада Украины 23 февраля 2014 г. признала утратившим силу принятый при президенте Януковиче закон об основах государственной языковой политики от 3 июля 2012 г. Этот закон предусматривал возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%, там язык нацменьшинства мог получать статус регионального. Однако и. о. президента Украины Александр Турчинов тогда отказался подписывать это решение.

По информации Путина, в Донбассе люди «не приняли этот переворот». «Сначала их стали пытаться арестовывать с помощью полиции, но полиция довольно быстро перешла на их сторону. Потом начали применять центральные органы специальных служб и по ночам начали людей выкрадывать, увозить в тюрьму. Естественно, люди в Донбассе после этого просто взялись за оружие», - рассказал он. Киев, по его словам, вместо диалога с этими людьми начал использовать против них после спецслужб армию, «и танки, и боевую авиацию». «Впрямую начали наносить удары системами залпового огня по жилым кварталам», - напомнил он. Путин затем уже неоднократно призывал уже избранного президента Петра Порошенко «воздержаться от крайних действий», но тот остался при своей точке зрения. «Он все время ссылался на потери одного, двух, трех человек в ходе боестолкновений с ополченцами, что, конечно, очень печально. Это всегда трагедия, когда люди гибнут. Но когда он возобновил боевые действия, погибли тысячи», - заявил Путин.

На вопрос, не было ли ошибкой воссоединение Крыма с Россией, президент ответил, что это решила не Москва, а население Крыма, которое забеспокоилось о своей безопасности после переворота и возникновения угрозы со стороны националистических элементов. «Парламент, избранный еще по украинскому закону, абсолютно легитимный парламент Крыма объявил о референдуме. Парламент Крыма проголосовал подавляющим большинством голосов за присоединение к России», - напомнил он. Верховная рада Крыма приняла решение о проведении референдума о статусе автономии в условиях захвата здания парламента неизвестными вооруженными людьми. Это решение, а также решение о назначении премьер-министром Сергея Аксенова было принято 27 февраля, когда вооруженные люди никого, кроме депутатов и российских журналистов, в здание не пускали. Путин подтвердил, что российская сторона создала условия для проведения референдума, но не проводила в Крыму никаких боевых действий, «там никто не стрелял, никто никого не убивал».

Президента Виктора Януковича участники госпереворота готовы были убить, а версия западных СМИ о том, что он «бросил Киев» и уехал, была высказана, «чтобы оправдать поддержку госпереворота», заявил Путин. «Конечно, можно все извращать и можно обманывать миллионы людей, используя монопольное право на средства массовой информации, - цитирует его ТАСС. - Но в конечном итоге, думаю, что для объективного наблюдателя все-таки понятно, что произошло. Произошел госпереворот». «Стоило ему [Януковичу] только уехать во второй по величине город страны на внутриполитическое мероприятие - вооруженные люди захватили резиденцию президента», - напомнил он и спросил, назовут ли госперворотом захват Белого дома в США. Он также напомнил, что в те дни стреляли в кортеж Януковича и стреляли в тогдашнего генпрокурора Украины. В какой-то момент Янукович с российской помощью «перебрался в Крым, который в то время был частью Украины», и находился на полуострове не меньше недели, рассказал Путин. «Просто стало очевидным, что, если он [Янукович] попадет к ним [участникам переворота] в руки, они его просто убьют», - объяснил он.

О том, что Януковича собирались убить, Путин впервые заявил в марте 2015 г. в фильме «Крым. Путь на Родину», который показал телеканал «Россия 1». Тогда он рассказал о контактах с Януковичем в конце февраля 2014 г., о том, как Москва следила за передвижениями украинского президента по Украине, и о том, как его вывозили из Крыма. Генпрокурор Украины Юрий Луценко 17 января 2017 г. заявил, что его ведомство через постпредство Украины в ООН получило заверенную в ООН фотокопию заявления Януковича от 1 марта 2014 г. с просьбой ввести российские войска на Украину. Это заявление в марте 2014 г. зачитывал постпред России в ООН Виталий Чуркин. Янукович и российский МИД после этого заявили, что это было не письмо руководству России, а заявление и что по сути оно не являлось просьбой о вводе войск.

Евросоюз и США не пожелали разобраться в подоплеке политического кризиса на Украине и поддержали силовой захват власти в стране, заявил также российский президент. В одной из предыдущих серий, судя по пересказам российских агентств, он заявил, что США не допускают сближения России и Украины. По словам Путина, после решения Януковича отложить подписание договора об ассоциации с Евросоюзом партнеры России в Европе и Соединенных Штатах «оседлали этого коня недовольства людей и вместо того, чтобы выяснять, что реально происходит, они поддержали государственный переворот». Никто не стал слушать, почему это решил Янукович, на какой срок он решил отложить подписание, а «сразу начались массовые беспорядки». Он подтвердил слова Стоуна, что в событиях на Украине важную роль сыграли Сорос и американские неправительственные организации.

Россия неодобрительно высказывалась о планах Киева подписать соглашение об ассоциации с ЕС и обещала принять меры по защиты своего рынка после его подписания. Янукович объявил, что откладывает его подписание, когда Россия пообещала предоставить Украине $15 млрд помощи, которые помогут расплатиться по внешним долгам, снизила цену на газ с $408 за 1000 куб. м до $268,5.

«Иногда складывается впечатление, что им нужно держать в повиновении и наладить дисциплину в своем собственном западном, так называемом атлантическом лагере. Для этого нужен внешний враг», - сказал Путин о западных партнерах. Также он выразил уверенность в том, что снайперов на майдане разместили силы, которые были заинтересованы в дальнейшем росте напряженности в стране, тем более что в Москве точно знают, что Янукович не отдавал приказов о применении оружия в отношении демонстрантов. «У меня нет данных по поводу того, кто это конкретно, но элементарная логика подсказывает», - добавил он.

Главной предпосылкой политического кризиса 2014 г. на Украине Путин назвал усталость украинцев от коррупции и нищеты. По его словам, на Украине «сразу же после получения независимости начались еще более дикая приватизация и растаскивание имущества государственного, собственности, понижение жизненного уровня жизни населения». «И, причем, какие бы власти не меняли друг друга, для жизни рядового гражданина ничего не изменялось, - заявил российский лидер. - И, конечно, люди уже устали от этого произвола, от этой совершенно сумасшедшей коррупции, от обнищания одних и бессовестного и незаконного обогащения других». По его словам, украинцы полагали, что «присоединение в любой форме к стандартам Евросоюза избавит их от того унизительного положения, в котором они оказались с начала 90-х и до сегодняшнего времени».