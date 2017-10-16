Политика

Новости

Ликвидировано возгорание в ТЦ «Европейский» в Москве

Сегодня на крыше торгового центра «Европейский» на площади Киевского вокзала в центре Москвы возникло возгорание, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы. Как рассказал агентству представитель главного управления МЧС по городу, на место прибыли подразделения спасателей.

В соцсетях появилось видео задымления с тремя пожарными машинами у фасада «Европейского», выходящего к Киевскому вокзалу, и подъемником, доставляющим пожарных к месту возгорания.

Позднее московский главк уточнил в Twitter, что произошла вспышка отложений в вентиляционном коробе и возгорание было ликвидировано в 12.43 мск. Людей из здания не эвакуировали, никто не пострадал.