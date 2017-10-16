Чем грозит семье сенатора Арсена Канокова пожар на рынке «Синдика»
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Один из самых крупных пожаров в Московском регионе – на строительном рынке «Синдика» у МКАД – длился более 16 часов 8–9 октября и практически полностью уничтожил торговый комплекс площадью более 130 000 кв. м. Современный торгцентр, построенный в 2014 г. на месте открытого рынка, был одним из ключевых активов группы «Синдика», контролируемой родственниками сенатора от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова, состояние которого Forbes оценивает в $500 млн. Собственник здания и земельного участка под ним – ООО «Синдика-О», его крупнейшие владельцы – супруга Канокова Фатима Канокова (49%) и Артур Карданов (21%), которого ресурс kavkazweb «предположительно» называет племянником Канокова (представитель группы это не комментирует). Группа потеряла торгцентр, в который, по собственным данным, вложила 8 млрд руб., ей грозят исками арендаторы, лишившиеся при пожаре товара, хранившегося в магазинах и на складах «Синдики».
«Ведомости» разобрались, как чрезвычайная ситуация отразится на бизнесе группы, которая, по мнению конкурентов и консультантов рынка недвижимости, и так переживала сложные времена.
Пожарное обновление
Из потраченных на строительство «Синдики» средств примерно 4 млрд руб. приходилось на кредит Сбербанка. По этому кредиту было заложено здание и земельный участок под ним, остальное было собственными средствами компании, сообщил представитель группы. Комплекс был застрахован на 4,2 млрд руб. и эти средства перекрывают остаток по кредиту Сбербанка, но все равно убытки «Синдики» составят минимум 4 млрд руб., отметил он.
Несмотря на большие потери группы, в ближайшее время на участке начнется строительство нового торгового центра, сообщил представитель правительства Московской области. Правительство окажет необходимую поддержку в плане оформления документации, добавил он. Решение об этом было принято 10 октября на заседании оперативного штаба по ситуации на «Синдике», уточнил представитель группы.
Торговых площадей в новом комплексе будет больше, так что по завершении его строительства капитализация группы вырастет, сказал Forbes Каноков. Возможно, удастся увеличить торговую площадь комплекса в 2 раза, надеется менеджер «Синдики». Точную площадь до разработки проекта назвать невозможно, отметил его коллега.
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