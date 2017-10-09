Поджог рассматривается в качестве одной из версий причин пожара в «Синдике»

В качестве одной из причин пожара в ТЦ «Синдика» правохранительные органы рассматривают поджог, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Предметно к изучению причин пожара и оценке ущерба приступит криминалистическая лаборатория после его полной ликвидации.

Пожар в ТЦ «Синдика» локализован в 22.56 по московскому времени на площади 55 000 кв. м., сообщили в МЧС, идет проливка здания.

В пресс-службе Минздрава Московской области уточнили, что при пожаре пострадали три человека. По информации источника в экстренных службах, один человек был доставлен в НИИ им. Склифосовского, еще двоим медпомощь была оказана амбулаторно. Состояние госпитализированного мужчины оценивается как средней степени тяжести.

Руководитель ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин сообщил, что угроза распространения огня была снята, так как был задействован комплекс «Шквал». Превышение предельно допустимых концентраций опасных веществ в воздухе, по его словам, не наблюдается.