Эксперт оценила стоимость торгового центра «Синдика»

Стоимость торгового строительного комплекса «Синдика», на территории которого в воскресенье произошел крупный пожар, при площади 150 000 кв. м может составлять от 5,5 до 6,5 млрд руб. Об этом рассказала «Интерфаксу» директор департамента оценки консалтинговой компании Knight Frank Ольга Кочетова.

Информация о возгорании на цокольном этаже торгового центра на 65-м км МКАД близ столичного Строгино поступила в МЧС в 15.08 мск в воскресенье. Сейчас площадь возгорания составляет более 55 000 кв. м, кровля обрушилась на площади 1000 кв. м. Пожарные рассчитывают локализовать пожар к 2-3 часам утра понедельника.

Агентство «РИА Новости» информирует, что, по данным на 21.07 мск, в торговом комплексе обрушилась стена. После ее обрушения стало видно, как здание горит изнутри.

Из комплекса были эвакуированы около 3000 человек. Два человека пострадали в результате пожара, один из них был госпитализирован.