Произошло обрушение кровли строительного центра «Синдика» на площади 1000 кв. м

Кровля торгового строительного комплекса «Синдика» на 65-м км МКАД почти полностью обрушилась. Об этом сообщает вечером в воскресенье МЧС России.

В сообщении на сайте МЧС говорится о том, что произошло обрушение кровли на площади 1000 кв. м. Площадь возгорания составляет 55 000 кв. м.

Из торгового центра были эвакуированы около 3000 человек. По данным Минздрава России, два человека пострадали в результате пожара, один из них был госпитализирован.

Начальник ГУ МЧС по Московской области Сергей Полетыкин заявил, что пожар в комплексе локализуют, как ожидается, не раньше 3 часов утра. К его тушению была привлечена авиация, напоминает «РИА Новости».

Вечером в воскресенье МЧС разослало жителям столичного Строгино, близ которого расположен торговый центр, сообщения с просьбой «закрыть плотно окна и по возможности не находиться на открытом воздухе».