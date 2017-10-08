На горящем торговом центре «Синдика» обрушилась кровля

На горящем торговом строительном комплексе «Синдика» на 65-м км МКАД произошло обрушение кровли. Об этом сообщил в воскресенье в эфире телеканала «Россия 24» (ВГТРК) начальник регионального главка МЧС Сергей Полетыкин.

По его словам, кровля обрушилась на площади более 300 кв. м. «Очаговое горение зафиксировано на площади 55 000 кв. м», - приводит его слова «Интерфакс».

Ранее в ГУ МЧС по Подмосковью агентству рассказали, что внутренние конструкции торгового центра не выдержали температуры и начали рушиться.

Пожар охватил территорию строительного комплекса днем в воскресенье. Из него были эвакуированы около 3000 посетителей и сотрудников центра. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.