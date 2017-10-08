На строительном рынке «Синдика» на МКАД произошло возгорание

В ГУ МЧС России по Подмосковью сообщили о возгорании на строительном рынке «Синдика». Как рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства, загорелась экспозиция деревянных домов для продажи.

Собеседник агентства также рассказал, что горит подземная парковка на рынке, откуда в настоящий момент эвакуируют людей.

На место происшествия направился глава подмосковного ГУ МЧС Алексей Полетыкин. Там уже работают спасательные бригады. Два вертолета Ка-32 готовы к тушению огня.

Очевидец сообщила в комментарии РБК, что торговый центр «Синдика» «просто сгорает». По ее словам, люди «выскочили в последнюю минуту».

Ранее в воскресенье информированный источник «Интерфакса» говорил о том, что в районе 65 км МКАД произошло возгорание на минус первом этаже расположенного на рынке здания. Пожар охватил площадь около 1 тыс. кв.м.