«Транснефть» остановила поставки на НПЗ «Лукойла» из-за пожара

«Транснефть» из-за пожара приостановила поставки нефти на НПЗ «Лукойла» в Нижегородской области. Об этом сообщил в четверг советник президента «Транснефти», пресс-секретарь Игорь Демин.

«По телефонограмме с завода с 14 ч. 15 мин. сегодняшнего дня поставки на "Лукойл-Нефтеоргсинтез" остановлены», - сказал он.

В пресс-службе ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» (НОРСИ) рассказали, что пожар возник из-за нарушения подрядчиком правил безопасности.

Погибли четыре человека, начата доследственная проверка, рассказали в пресс-службе администрации Кстовского района.