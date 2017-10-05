Четыре человека погибли при пожаре на НПЗ «Лукойла»

Жертвами пожара на НПЗ «Лукойла» в городе Кстово Нижегородской области стали четверо сотрудников подрядной организации, сообщила пресс-служба администрации Кстовского района. «Четыре погибших. Это сотрудники подрядной организации, которая проводила работы», - сообщил собеседник агентства. По его словам, «была угроза второму резервуару, но ее предотвратили».

В тушении возгорания принимают участие 120 человек и 31 единица техники. Пожару присвоен четвертый (из пяти) номер сложности. Ранее сайт Минэнерго сообщил, что неизвестно местонахождение пяти сотрудников НПЗ в Нижегородской области, где при пожаре взорвался резервуар.

По информации ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» (НОРСИ), пожар в Кстово произошел из-за нарушения подрядчиком правил безопасности, сам завод работает штатно.

«Сегодня в городе Кстово в 14:10 на территории товарно-сырьевого производства ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в ходе ремонтных работ на бензиновом резервуаре, проводимых подрядными организациями, произошло возгорание. Предполагаемая причина инцидента - нарушение правил промышленной безопасности. Угрозы основной промышленной площадке, где расположены производственные объекты завода, нет, производство идет в штатном режиме», - говорится в сообщении пресс-службы.