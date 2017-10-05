Открытое горение на НПЗ «Лукойла» в Нижегородской области ликвидировали

В пресс-службе МЧС рассказали о том, что пожарные ликвидировали открытое горение на НПЗ «Лукойла» в Нижегородской области, передает «Интерфакс».

«В 17:32 ликвидировано открытое горение, площадь пожара - 900 кв. м», - уточнили в ведомстве.

В пресс-службе ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» (НОРСИ) рассказали, что пожар возник из-за нарушения подрядчиком правил безопасности.

Погибли четыре человека, начата доследственная проверка, рассказали в пресс-службе администрации Кстовского района.