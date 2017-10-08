В торговом центре «Синдика» на МКАД произошел крупный пожар

В региональном главке МЧС уточнили, что загорелся цокольный этаж торгового центра, оттуда огонь распространился на парковку Максим Григорьев / ТАСС

В воскресенье днем произошло крупное возгорание в торговом строительном комплексе «Синдика», который расположен на 65-м км МКАД. Первоначально в ГУ МЧС России по Подмосковью ТАСС сказали, что загорелась экспозиция деревянных домов для продажи.

Впоследствии в региональном главке МЧС уточнили, что загорелся цокольный этаж торгового центра, оттуда огонь распространился на парковку. Сперва пожар охватил площадь около 1000 кв. м, впоследствии она возросла до 55 000 кв. м. Произошло обрушение кровли на площади 1000 кв. м. Внутренние конструкции центра также не выдержали температуры и начали рушиться. Пожару был присвоен повышенный - третий - номер сложности.

Очевидцы сказали в комментарии агентству, что на месте пожара были слышны хлопки, а из здания рынка шли густые клубы черного дыма. Агентство также информировало о том, что несколько машин на парковке взорвались под действием высоких температур.

Около 3000 посетителей рынка и работников торговых площадок были эвакуированы. Источник в оперативном штабе на месте ЧС сказал «Интерфаксу», что восемь человек отравились продуктами горения и обратились к медицинским работникам с симптомами отравления. Минздрав Подмосковья сообщил о том, что два человека пострадали, одному из них потребовалась госпитализация.

В настоящий момент пожарные службы пытаются локализовать возгорание. В главке МЧС говорят, что пожарные тушат как минимум три очага пожара в складском помещении на подземной парковке и рядом с ним. Также задействованы два вертолета Ка-32 и восемь звеньев газодымозащитной службы.

В складских помещениях на парковке, где произошло возгорание, хранились строительные и лакокрасочные материалы. По предварительным данным, которые приводит источник «Интерфакса», причиной пожара могло стать несоблюдение условий их хранения. Также собеседники агентства не исключают «огрехи при монтаже» и небрежную эксплуатацию электрооборудования на территории одного из складов.

Торговый центр «Синдика» находится на внешней стороне 65-го км МКАД в Московской области близ столичного района Строгино. Он был открыт в 2014 г. Это один из крупнейших торговых центров строительных и отделочных материалов в Москве, на двух этажах которого расположены более 1200 магазинов и фуд-корт.