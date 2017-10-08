Ростехнадзор трижды находил нарушения на складах на парковке «Синдики»

Ростехнадзор начиная с ноября 2016 г. трижды находил нарушения в устройстве складских помещений на парковке первого этажа торгового комплекса «Синдика» и выносил предписания об их устранении. Об этом говорится в материалах проверок.

Последнее предписание датировано 18 сентября 2017 г. Компании, эксплуатирующей центр, предписывалось устранить нарушение до 1 февраля 2018 г. Ведомство фиксировало «нарушение требований объемно-планировочных решения здания» без согласований с генпроектировщиком, следует из материалов проверки.

В воскресенье в торговом строительном комплексе «Синдика» произошел крупный пожар. Площадь возгорания составила 55 000 кв. м. По официальной версии ГУ МЧС по Подмосковью, пожар начался как раз в складских помещениях на парковке. В результате пожара пострадали два человека, один из них был госпитализирован.