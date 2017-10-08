Площадь пожара на строительном рынке «Синдика» возросла до 3000 кв. м

В ГУ МЧС России по Подмосковью сообщают, что площадь пожара на строительном рынке «Синдика» на 65-м км МКАД возросла до 3000 кв. м. Об этом передает в воскресенье «Интерфакс».

Ранее в ведомстве говорили, что возгорание произошло на цокольном этаже парковки. На данный момент пожар перекинулся на крышу парковки, площадь открытого горения - 50 кв. м.

Все посетители парковки были эвакуированы. Источник в экстренных службах рассказал агентству, что некоторые из них обратились за получением медицинской помощи в связи с симптомами интоксикации. О пострадавших и погибших не сообщается.

В настоящий момент пожарные пытаются локализовать возгорание и не дать ему перекинуться на соседние постройки. В главке МЧС добавляют, что происходит тушение как минимум трех очагов пожара в складском помещении на подземной парковке и рядом с ним. На место ЧП направлены два вертолета Ка-32, пишет ТАСС.

Ранее очевидцы рассказали агентству, что на месте пожара были слышны хлопки. Из здания строительного рынка идут густые клубы черного дыма.

Причиной возгорания могло стать несоблюдение условий хранения строительных и лакокрасочных материалов, которые находились в складских помещениях. Об этом агентству говорил источник в оперативном штабе по ликвидации ЧС.