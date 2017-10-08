Два человека пострадали во время пожара в торговом центре «Синдика»

В результате пожара в торговом строительном комплексе «Синдика» на 65-м км МКАД пострадали два человека. Один из них был госпитализирован в НИИ им. Н. В. Склифосовского. Об этом сообщает вечером в воскресенье «РИА Новости» со ссылкой на министерство здравоохранения Подмосковья.

Пожар в строительном центре «Синдика» произошел днем в воскресенье. Возгорание началось на цокольном этаже торгового комплекса, после чего оно перекинулось на парковку. Его площадь по данным на 19.55 мск составила 55 000 кв. м. Произошло частичное обрушение кровли ТЦ на площади 300 кв. м.