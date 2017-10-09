Пожар в ТЦ «Синдика» может стать одним из крупнейших страховых случаев

Пожару был присвоен повышенный 3-й уровень сложности М. Стулов / Ведомости

«ВТБ страхование» может выплатить до 4,2 млрд руб. по пожару в торговом центре «Синдика». Об этом стало известно из сообщения на сайте компании.

Пожар был включен в договор страхования как один из рисков утраты, гибели и повреждения имущества страхователя, указано в сообщении. Для принятия решения о выплате необходимо выяснить причины пожара и сопоставить их с условиями договора, приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора «ВТБ страхования» Алексея Володина.

«Выплата может быть осуществлена после проведения экспертизы, которая может занять от трех до шести месяцев», - сказал руководитель компании. По словам Володина, если решение по экспертизе будет положительное, сумма выплаты составит до 4,2 млрд руб. «Выплата страхового возмещения не окажет существенного влияния на финансовые показатели компании», - заключил Володин.

Пожар в ТЦ возник накануне днем в цокольном этаже торгового центра, оттуда огонь распространился на парковку. Из здания были эвакуированы около 3000 человек. Пожару был присвоен повышенный 3-й уровень сложности. Сообщалось об обрушении кровли площадью 1000 кв. м, позже в МЧС уточнили, что речь шла о 300 кв. м. Агентство ТАСС сообщало, что пострадали три человека.

Если выплаты составят 4,2 млрд руб., этот случай станет одним из крупнейших в российском страховании, говорит управляющий директор по рейтингам страховых компаний «Эксперт РА» Алексей Янин. С ним согласен начальник отдела урегулирования убытков стразового брокера «Марш» Рашид Сахапов. Однако, по его словам, для «ВТБ страхования» сумма выплат не должна вызывать сложности – обычно значительная часть таких выплат перестрахована, и наверняка большая часть ущерба от пожара будет оплачена из кармана перестраховщиков.

Страховщики обычно перестраховывают выплаты, превышающие несколько процентов от собственного капитала компании. Так, 10% рисков были перестрахованы в Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) по облигаторному договору, сообщил ТАСС со ссылкой на президента РНПК Николая Галушина. «Обычно при таких рисках страховщик оставляет на себе всего несколько процентов от суммы выплаты, а остальное распределяет между многими другими страховыми компаниями», - говорит он, подчеркивая, что сначала «ВТБ страхование» должен выяснить, являлся ли пожар в торговом центре страховым случаем.

«4,2 млрд руб. - это, скорее всего, страховые выплаты только по зданию», - указывает Сахапов. Также важно, были ли застрахованы перерыв в деятельности и ответственность перед третьими лицами, включая арендаторов.