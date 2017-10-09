МЧС ликвидировало в ТЦ «Синдика» открытый огонь

Открытое горение в торговом центре «Синдика» потушено, сообщается на сайте управления МЧС по Московской области. О локализации пожара на площади 55 000 кв. м сообщалось в ночь на 9 октября.

Пожар в ТЦ возник накануне днем в цокольном этаже торгового центра, оттуда огонь распространился на парковку. Из здания было эвакуировано около 3000 человек. Пожару был присвоен повышенный 3-й уровень сложности. Сообщалось об обрушении кровли площадью 1000 кв. м, позже в МЧС уточнили, что речь шла о 300 кв. м.

В результате инцидента пострадало три человека, сообщает ТАСС.