Продлен домашний арест финдиректору Нота-банка по делу о хищении
Мосгорсуд продлил до 18 января домашний арест бывшему финдиректору Нота-банка Галине Марчуковой и ее сестре Ларисе, сообщает агентство «Москва». Они обвиняются в мошенническом хищении 350 млн руб. Также их связывают с делом экс-замначальника управления ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко, у которого при обыске нашли 8,5 млрд руб. в разной валюте. По версии следствия, Захарченко мог предупредить Марчукову о следственных действиях, которые готовились по ее делу. Захарченко это обвинение отрицал.
Дело о хищениях миллионов в Нота-банке было возбуждено 21 декабря 2015 г. Захарченко задержали в сентябре 2016 г. Он обвиняется во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями, в частности в том, что он якобы предупредил финдиректора Нота-банка о грозящих ей обысках. Вскоре после его ареста ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что показания на Захарченко дал один из бывших топ-менеджеров Нота-банка.