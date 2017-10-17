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NBC узнал об отсутствии у США плана действий в Сирии после освобождения Ракки

Администрация президента США Дональда Трампа может уже в течение месяца завершить операцию по освобождению сирийского города Ракки от террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России), сообщает NBC со ссылкой на трех чиновников, участвующих в разработке стратегии в Сирии. Однако, по их словам, в администрации Трампа пока не разработали более четкой стратегии, опасаясь вмешательства региональных властей в дела страны после падения Ракки.

Среди наиболее спорных вопросов – как стабилизировать ситуацию в восточной Сирии, освободить ее от боевиков ИГ, иранских сил и сил, верных президенту Сирии Башару Асаду, которые хотят взять территорию под контроль, отметили собеседники NBC. Администрация Трампа также озабочена тем, как будет проходить «переходный период» в Сирии.

Некоторые из более консервативных членов администрации, в том числе посол США в ООН Никки Хейли, одобряют план, предполагающий отстранение Асада от власти, рассказали чиновники. Но, по их словам, есть и «умеренные» сотрудники администрации Трампа, которые считают, что Асад единственный, кто удерживает страну от превращения в черную дыру, поглощающую большую часть региона.

Военные и дипломатические советники также призвали Белый дом обратить внимание на ухудшающиеся отношения с Турцией, которые в сочетании с «влиянием Ирана и России могут нанести серьезный удар по усилиям стабилизировать ситуацию в Сирии после завершения операции в Ракке», пишет NBC.

Белый дом не ответил NBC на просьбы прокомментировать эту информацию.

На прошлой неделе был задержан сотрудник американского консульства в Стамбуле Метин Топуз, который якобы заявил на допросах о связях жены и ребенка коллеги с организацией проповедника Фетхуллаха Гюлена. Анкара считает Гюлена организатором попытки военного переворота, которая была подавлена летом 2016 г.

В ответ посольство США в Анкаре заявило о прекращении выдачи неиммиграционных виз во всех диппредставительствах в Турции. Турецкое посольство в Вашингтоне 8 октября объявило об аналогичных ответных мерах.

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