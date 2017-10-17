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Порошенко внес в Раду неотложный закон об отмене неприкосновенности депутатов

В день акции в Киеве за отмену депутатской неприкосновенности президент Петр Порошенко внес в Раду законопроект об отмене положения статьи Конституции Украины, которое гарантирует народным депутатам неприкосновенность. Как сообщает УНИАН, законопроект зарегистрирован в парламенте 17 октября. Президент определил статус законопроекта как «неотложный», сообщает «Лигабизнесинформ».

Также законопроект предлагает отменить запрет на задержание, арест или уголовное преследование депутатов без согласия Верховной рады, сообщает УНИАН. Если закон будет принят, то вступит в силу с 1 января 2020 г.

Между тем, с ночи в центре Киева принимаются усиленные меры безопасности. В центр стянуты дополнительные силы полиции и Нацгвардии, движение ограничено и перекрыто, общественный транспорт пущен в объезд. Кварталы Рады и Администрации президента оцеплены. В полиции ожидают, что в акции примут участие до 10 000 человек.

Организаторы акции хотят добиться ограничения неприкосновенности депутатов, создания антикоррупционного суда и изменения избирательного законодательства. Один из инициаторов акции депутат Рады Мустафа Найем напомнил, что соответствующие законопроекты уже давно внесены и ждут рассмотрения. Экс-губернатор Одесской области, лидер партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили ранее говорил, что поддерживает эти требования и собирается выступить на митинге в Киеве. УНИАН среди сторонников акции называет «Движение новых сил», «Альтернативу», «Демальянс», «Батькивщину» Юлии Тимошенко, «Самопомощь», движение «Чесно» и другие.