Конституционный суд Испании аннулировал закон о референдуме о независимости Каталонии

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«Роснефтегаз» заплатил в бюджет дивиденды «Роснефти» за полугодие

Госхолдинг «Роснефтегаз», многомиллиардная «кубышка» которого на протяжении многих лет является предметом притязаний правительства, заплатил в бюджет промежуточные дивиденды «Роснефти» за первое полугодие 2017 г., следует из слов министра финансов Антона Силуанова. «Они ("Роснефтегаз") заплатили (промежуточные дивиденды) за полугодие», - сказал он журналистам в среду.

Кроме того, «Роснефтегаз» может выплатить дивиденды государству и за январь-сентябрь. «Не исключено, что возможно и за девять месяцев, - отметил министр. - Директивы (по дивидендам за этот период) еще нет, пока готовим, рассматриваем».

Минфин не первый год борется за дивиденды «Роснефтегаза». Это 100%-ная «дочка» Росимущества, которой принадлежит 50% плюс 1 акция «Роснефти», 10,97% «Газпрома» и 26,36% «Интер РАО».

В прошлом году Минфин пытался получить от «Роснефтегаза» все собранные им дивиденды. Однако по итогам 2016 г. «Роснефтегаз» перечислил в бюджет 717 млрд руб. от продажи 19,5% «Роснефти», но не дивиденды из прибыли за 2016 г. (в основном от дивидендов «дочек»). Прибыли у «Роснефтегаза» не оказалось: деньги за акции пришли лишь в 2017 г., и «Роснефтегаз» показал технический убыток в 90,4 млрд руб.

В этом году на долю «Роснефтегаза» пришлось около 20,3 млрд руб. из дивидендов, выплаченных «Роснефтью» за первое полугодие 2017 г. В поправках правительства в бюджет-2017 зафиксировано практически то же значение (20,4 млрд руб.) в качестве пороговой суммы, сверх которой поступающие в бюджет дивиденды «Роснефтегаза» направляются на финансирование проектов разработки самолета Ил-114 и двигателя ПД-35. По плану Минфина, в 2018 г. «Роснефтегаз» перечислит в бюджет почти 82,6 млрд руб., писал РБК.