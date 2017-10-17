В Турции подорван автобус с полицейскими

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В Совете Федерации отрицают составление списка нежелательных в России американских СМИ

Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета не составляла списков СМИ, чья деятельность на территории России может быть признана нежелательной, заявил ее руководитель сенатор Андрей Климов. «Мы никаких списков не составляли. Мы попросили ведомства подготовить комплекс мер для возможного ответа на дискриминацию российских СМИ на территории Америки, если чего-то не хватает в действующем законодательстве, запросить нас об этом. С тех пор ничего не изменилось», - приводит его слова «Интерфаксу».

О составлении списка СМИ, деятельность которых может быть ограничена на территории России, сообщал РБК со ссылкой на источники в верхней палате и комиссии. В список, по их словам, в частности, вошли CNN, «Голос Америки» и «Радио Свобода».

Ранее стало известно, о рекомендациях, содержащихся в предварительном докладе комиссии, который был представлен верхней палате. В нем предлагалось «всесторонне изучить возможность правового реагирования в случае систематического противоправного использования конкретных СМИ для целей установленного вмешательства извне во внутренние дела РФ, при безусловным соблюдении Конституции РФ».

«Учитывая попытки введения дискриминационных мер властями США в отношении ряда российских СМИ на территории США под ложным предлогом их вмешательства в американские выборы 2016 г., обратить внимание отечественной и мировой общественности на возможность применения властями РФ сугубо ответных мер зеркального характера по отношению к американским СМИ в РФ», - говорится в документе.

В Минюсте обещали изучить рекомендации сенаторов о разработке поправок, ограничивающих деятельность иностранных СМИ в России в ответ на притеснения российских журналистов за рубежом.

США требуют признать российский телеканал Russia Today иностранным агентом до 17 октября, рассказала его главный редактор Маргарита Симоньян.