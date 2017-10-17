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Басманный суд отказался закрыть заседание по делу Серебренникова

Судья Басманного суда Артур Карпов отказался закрыть для прессы заседание суда о продлении срока ареста режиссеру Кириллу Серебренникову и еще троим фигурантам дела о хищениях в «Седьмой студии».

На закрытом режиме заседания настаивал следователь ради безопасности экс-главбуха «Седьмой студии» Нины Масляевой, на дочерей которой, по его словам, оказывалось давление. Масляева единственной из фигурантов признала вину - она заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег.

Адвокаты настаивали на открытом слушании, указывая, что бухгалтер «заслужила дружбу со следствием подробными показаниями на других фигурантов дела», но все участники судопроизводства должны быть равны. «В удовлетворении ходатайства следствия отказать», - решил судья Артур Карпов.

Серебренников, экс-гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший главбух предприятия Нина Масляева и экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский обвиняются в хищении бюджетных 68 млн руб., выделенных «Седьмой студии» на культурный проект «Платформа». Малобродский находится под стражей, остальные трое - под домашним арестом.