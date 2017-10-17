На Украине назвали бесполезными законы о возврате Крыма
Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в интервью агентству «Украинские национальные новости» прокомментировал целесообразность принятия на Украине законов о возвращении Крыма.
По его мнению, такой закон не нужен. «Принимать любые законы по этому поводу я считаю просто политиканством. И когда я слышу заявления некоторых наших исключительно популистов, что «преступная власть ничего не сделала для Крыма», извини, ни одним документом, законом, подзаконным актом мы не вернем себе ни Донбасс, ни Крым», - заявил политик. Подобный закон будет иметь смысл только одновременно с повышением боеспособности украинской армии, повышением экономической и финансовой состоятельности Украины и «усилением уровня общин». «Все это исключительно в компиляции как пазлы друг к другу будут складываться, только таким путем мы вернем себе территорию», - резюмировал замминстра.
6 октября Верховная рада в первом чтении приняла законопроект «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях».