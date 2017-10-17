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Порошенко с пониманием относится к митингу возле здания Рады в Киеве

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что к митингу около здания Верховной рады относится с пониманием. Он выразил надежду, что акция протеста будет проходить мирно.

По его словам, большая часть требований митингующих отвечает инициативам правительства. «Мы абсолютно открыты к сотрудничеству с любыми инициативами, и не надо стучать в открытые двери», —заявил Порошенко на брифинге после встречи с президентом Мальты.

Ранее сообщалось, что акция протеста началась в центре Киева. Возле здания Рады начались столкновения полицейских и протестующих. Четыре человека пострадали, уточнили в МВД.