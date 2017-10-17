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Порошенко с пониманием относится к митингу возле здания Рады в Киеве

РИА Новости/Ведомости
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Украинский президент Петр Порошенко заявил, что к митингу около здания Верховной рады относится с пониманием. Он выразил надежду, что акция протеста будет проходить мирно.

По его словам, большая часть требований митингующих отвечает инициативам правительства. «Мы абсолютно открыты к сотрудничеству с любыми инициативами, и не надо стучать в открытые двери», —заявил Порошенко на брифинге после встречи с президентом Мальты.

Ранее сообщалось, что акция протеста началась в центре Киева. Возле здания Рады начались столкновения полицейских и протестующих. Четыре человека пострадали, уточнили в МВД.

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Дочь Михаила Кокшенова рассказала о состоянии находящегося в реанимации актера

Ведомости
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Состояние экстренно госпитализированного в одну из московских клиник актера Михаила Кокшенова стабильное, он находится в сознании, дышит сам, рассказала «Комсомольской правде» его дочь Алевтина. «О том, что отец в больнице мне сообщили журналисты. Сейчас он в реанимации. МРТ подтвердило инсульт», – сказала она.

Ранее о госпитализации 81-летнего актера в Первую градскую больницу с подозрением на инсульт сообщал источник ТАСС в медицинских кругах Москвы. По его словам, актеру стало плохо на улице. Он был доставлен в больницу на скорой помощи в состоянии средней тяжести.

Кокшенов сыграл более чем в 100 фильмах, в частности, в «Спортлото-82», «Не может быть!», «Самая обаятельная и привлекательная», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди».

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Политика
Новости

В Совете Федерации отрицают составление списка нежелательных в России американских СМИ

Интерфакс / Ведомости
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Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета не составляла списков СМИ, чья деятельность на территории России может быть признана нежелательной, заявил ее руководитель сенатор Андрей Климов. «Мы никаких списков не составляли. Мы попросили ведомства подготовить комплекс мер для возможного ответа на дискриминацию российских СМИ на территории Америки, если чего-то не хватает в действующем законодательстве, запросить нас об этом. С тех пор ничего не изменилось», - приводит его слова «Интерфаксу».

О составлении списка СМИ, деятельность которых может быть ограничена на территории России, сообщал РБК со ссылкой на источники в верхней палате и комиссии. В список, по их словам, в частности, вошли CNN, «Голос Америки» и «Радио Свобода».

Ранее стало известно, о рекомендациях, содержащихся в предварительном докладе комиссии, который был представлен верхней палате. В нем предлагалось «всесторонне изучить возможность правового реагирования в случае систематического противоправного использования конкретных СМИ для целей установленного вмешательства извне во внутренние дела РФ, при безусловным соблюдении Конституции РФ».

«Учитывая попытки введения дискриминационных мер властями США в отношении ряда российских СМИ на территории США под ложным предлогом их вмешательства в американские выборы 2016 г., обратить внимание отечественной и мировой общественности на возможность применения властями РФ сугубо ответных мер зеркального характера по отношению к американским СМИ в РФ», - говорится в документе.

В Минюсте обещали изучить рекомендации сенаторов о разработке поправок, ограничивающих деятельность иностранных СМИ в России в ответ на притеснения российских журналистов за рубежом.

США требуют признать российский телеканал Russia Today иностранным агентом до 17 октября, рассказала его главный редактор Маргарита Симоньян.

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Стиль жизни
Новости

«Спартак» одержал победу над «Севильей» с разгромным счетом

Ведомости
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Футболисты московского «Спартака» на своем поле разгромили испанскую «Севилью» в матче группового этапа Лиги чемпионов, сообщает «Р-Спорт». Встреча группы Е, прошедшая в 17 октября, завершилась победой «красно-белых» со счетом 5:1.

В составе российской команды мячи забили Куинси Промес, на 18-й и 90-й минутах, Лоренсо Мельгарехо, Денис Глушаков и Луис Адриано. Автор единственного мяча «Севильи» - Симон Кьер.

Следующий матч «Спартак» снова проведет против «Севильи» 1 ноября в Испании. Ранее сообщалось, что в этом матче российские болельщики не смогут поддержать команду. Гостевой сектор для них будет закрыт по решению Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), который также оштрафовал московский «Спартак» на 60 000 евро за поведение болельщиков в матче первого круга группового этапа Лиги чемпионов в Словении против «Марибора».

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Политика
Новости

Следователь опроверг информацию о возбуждении нескольких дел о хищениях в «Седьмой студии»

ТАСС
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Следователь Александр Лавров заявил во время заседания в Басманном суде Москвы, что по поводу хищений в «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова расследуется только одно уголовное дело, передает ТАСС. По его словам, информация в СМИ о других делах не соответствует действительности.

Лавров также сообщил, что следствие собирается допросить чиновников Минкультуры по делу Серебренникова. «Необходимо <...> также определить и выявить лиц, причастных к преступлению, в том числе из числа должностных лиц Минкультуры», - сказал он.

По мнению следователя, будучи на свободе, обвиняемые могут вступить в контакт с находящейся в розыске Вороновой и другими лицами.

В свою очередь прокурор поддержала ходатайство следствия. «Волокиты в расследовании не выявлено», - сказала она.

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Экономика
Новости

Силуанов считает расходы России на оборону оправданными

ТАСС
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Министр финансов Антон Силуанов считает, что расходы государства на оборону оправданны. По его словам, они составляют около трети от всех расходов российского бюджета. Об этом министр сказал во время выступления в Думе на встрече с фракцией «Справедливая Россия».

«Это абсолютно оправдано тем, что наше государство является ядерной державой, нашему государству приходится отражать все те политические нападки, можно сказать, которые есть на нашу страну. И, безусловно, модернизированные, сильные вооруженные силы делают сильное государство», - пояснил Силуанов.

Министр также отметил, что расходы на оборону не носят производительного характера. Их нельзя сокращать, добавил он. По его словам, федеральный бюджет на 2018-2020 гг. согласован с Минобороны.

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Экономика
Новости

Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2016 год

РИА Новости
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Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2016 г. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Закон утверждает отчет об исполнении бюджета за прошлый год по доходам в сумме 13,46 трлн руб., или 100,7% к установленному законом объему, по расходам – 16,416 трлн руб., или 100,1%. Дефицит федерального бюджета был зафиксирован в размере 2,956 трлн руб., или 3,4% ВВП, увеличившись по сравнению с 2015 г. на один процентный пункт к ВВП.

Исполнение расходов на обслуживание госдолга составило 621,264 млрд руб., или 97,1% к уточненной росписи.

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Бизнес
Новости

Анонс «Ведомостей» на 18 октября 2017 года

Ведомости
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В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

гендиректор Microsoft Сатья Наделла рассказал о своей книге и жизни;

Amazon потребовалось много выпускников МВА престижных школ;

завтра исполнится 30 лет с «черного понедельника», нынешний фондовый рынок кое-чем напоминает тот.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: россияне прохладно отнеслись к возрождению легендарного бренда

и статью на полосе «Комментарии»: почему нужно звать варягов на российскую госслужбу.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».

Политика
Новости

Президента Молдавии могут отстранить от должности из-за конфликта с правительством

ТАСС
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Президент Молдавии Игорь Додон может лишиться занимаемого поста из-за конфликта с кабинетом министров. Таков вердикт Конституционного суда республики. Ранее в суд обратилось правительство из-за нежелания президента утвердить на пост министра обороны Евгения Стурзу. Его кандидатура была предложена премьер-министром Павлом Филипом.

«За перестановки в кабинете министров отвечает правительство и соответствующие решения принимаются им самостоятельно, а одобрение президента - это формальный акт», - поясняется в документе.

Отказ главы государства является «свидетельством временной невозможности исполнения своих обязательств и оправдывает объявление исполняющего обязанности президента страны в лице председателя парламента или премьер-министра», - пояснил председатель Конституционного суда Тудор Панцыру.

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Стиль жизни
Новости

ТАСС сообщает о госпитализации актера Михаила Кокшенова с подозрением на инсульт

Ведомости
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Народный артист России Михаил Кокшенов был госпитализирован во вторник в Первую градскую больницу с подозрением на инсульт. Об этом рассказал ТАСС источник в медицинских кругах Москвы.

По словам собеседника агентства, актеру стало плохо на улице. Он был доставлен в больницу на скорой помощи в состоянии средней тяжести.

О госпитализации Кокшенова ранее во вторник сообщали РЕН ТВ и Lifenews.

Михаил Кокшенов родился в Москве в 1936 г. Он сыграл более чем в 100 фильмах. Актер наиболее известен по ролям в фильмах «Даурия», «Не может быть!», «Дачная поездка сержанта Цыбули», «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди».

Кокшенов также выступил режиссером кинокартин «Русский бизнес», «Русское чудо» и «Племянник, или Русский бизнес 2».

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Финансы
Новости

Индекс Dow Jones впервые в истории превысил 23 000 пунктов

Bloomberg/Ведомости
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Индекс Dow Jones впервые в истории превысил 23 000 пунктов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Рост фондовых индексов в США 17 октября объясняется сильной отчетностью крупных американских компаний, включая банки Morgan Stanley и Goldman Sachs.

Отметку в 22 000 пунктов Dow Jones достиг 2 августа этого года. На тот момент сообщалось, что с начала 2017 г. индекс вырос на 11%, а за период после выборов президента США 8 ноября 2016 г. – на 20%.

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Технологии
Новости

РБК: «Радио Свобода» и CNN попали в список нежелательных СМИ

Ведомости
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Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние российские дела составила перечень нежелательных СМИ. В него вошли CNN, «Голос Америки» и «Радио Свобода». Об этом сообщил РБК источник в Совфеде, а также подтвердил член комиссии.

Всего в список попали пять СМИ, пишет агентство. В него попали медиа, которые «получают деньги из-за рубежа» и «вмешиваются в российскую внутреннюю политику», уточнил РБК член комиссии по защите госсуверенитета Олег Морозов. Председатель комиссии Андрей Климов сказал, что для того, чтобы пересчитать СМИ с иностранным финансированием, которые могут быть внесены в перечень, «хватит пальцев одной руки».

Агентство направило запросы CNN, «Голосу Америки» и «Радио Свобода», но пока не получило комментариев.

29 сентября руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что CNN получила административное предупреждение из-за неправильного указания в эфире выходных данных. 10 октября телеканал устранил нарушения. Жаров отметил, что «канал будет работать в России и дальше, но Роскомнадзор продолжит мониторинг соответствия деятельности американской компании российскому законодательству».

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Недвижимость
Новости

Власти Москвы подберут еще 150 площадок для застройки по программе реновации

Интерфакс
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Замруководителя департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй рассказал, что в столице для строительства домов по программе реновации в скором времени подберут еще 150 площадок.

«Для запуска так называемой волны переселения по программе реновации необходимы земельные участки с потенциалом строительства порядка 5 млн кв. м жилья. Уже подобраны 210 стартовых площадок, на которых можно построить порядка 3,4 млн квадратных метров жилых площадей», - пояснил он.

По его словам, решение о 150 дополнительных площадках, на которых можно будет построить не менее 2 млн кв. м жилья, примут в ближайшее время.

В программу реновации изначально вошли 5144 дома общей площадью около 16 млн кв. м. Сейчас в нее включены 5177 домов. Программа реновации коснется порядка 1 млн жителей Москвы, будет расселено более 350 000 квартир.

Как выглядят дома для переселения по программе реновации

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