Политика

Новости

Минздрав Подмосковья не выявил нарушений при приеме вызова скорой к актеру Марьянову

Минздрав Московской области не обнаружил нарушений в работе оператора при приеме вызова машины скорой помощи к актеру Дмитрию Марьянову в Лобне. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Агентству рассказали, что в воскресенье в 18:49 мск звонок был принят оператором Системы-112. После этого он соединил заявителя с диспетчером скорой помощи Лобни для уточнения дополнительных вопросов.

В 19:03 мск в Систему-112 поступил еще один звонок. Женщина, которая позвонила, заявила, что они едут самостоятельно, и сообщила об отказе вызова скорой помощи. Оператор передал данные сведения диспетчеру скорой помощи. Она в свою очередь зафиксировала отказ.

Таким образом, заявили в Минздраве, нарушений в работе оператора обнаружено не было.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей») после того, как в СМИ появилась информация о том, что к Марьянову вовремя не приехала скорая помощь. Сообщалось, что актера пришлось везти на машине знакомых в больницу, в которой он впоследствии скончался.

Актер ушел из жизни в воскресенье. Причиной его смерти стал оторвавшийся тромб.