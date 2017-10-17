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Генпрокуратура хочет взыскать с полковника Захарченко 9 млрд рублей в пользу государства

Генпрокуратура России подала иск в суд о взыскании в пользу государства денежных средств и имущества, полученных незаконным путем бывшим сотрудником ГУЭБиПК МВД России Дмитрием Захарченко, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. Сумма арестованных денежных средств и другого имущества в рамках уголовного дела оценивается в 9 млрд руб.

«Взысканию в доход государства подлежат 27 объектов недвижимости в виде квартир и машиномест, расположенных в элитных районах города Москвы, четыре дорогостоящих автомобиля, зарегистрированных на близких родственников Захарченко и иных лиц, денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму около 8 млрд руб., золотой слиток», - уточнили в ведомстве.

Расследование уголовного дела, возбужденного против Захарченко, до сих пор продолжается.

Захарченко было предъявлено обвинение во взяточничестве и превышении должностных полномочий. Следствие считает, что в январе 2016 г. он узнал о подготовке к проведению обыска у финансового директора Нота-банка Галины Марчуковой. Захарченко предупредил ее о предстоящих оперативно-розыскных мероприятиях. Захарченко был задержан в сентябре прошлого года. При обыске в квартире его сестры полицейские обнаружили склад с почти 9 млрд руб. в разной валюте.