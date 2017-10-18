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В Иркутске произошел пожар в частном доме престарелых

В Иркутске в ночь на 18 октября случился пожар в частном доме, который использовался как дом престарелых. 12 человек отравились продуктами горения, в больницу пришлось положить девять человек, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. То же сообщил «Интерфаксу» источник в службе скорой помощи региона. Никто не погиб. Всего пожарные спасли 19 человек, сообщают источники агентств. Управление МЧС по Иркутской области сообщает о 16 спасенных.

«Помещения были сильно задымлены. Люди преклонного возраста находились на втором этаже, их эвакуировали на балкон, откуда спускали на мягких носилках вниз», - сообщил замначальника службы пожаротушения Иркутска Павел Белкин.

Пожар быстро потушили, его площадь не превысила 10 кв. м.

По факту органы дознания начали проверку. Пожарные предварительно установили, что к пожару привело короткое замыкание при эксплуатации сушильной машины в доме.

«По предварительным данным, в двухэтажном доме индивидуальным предпринимателем оказывались социальные услуги пожилым людям - заявил замначальника ГУ МЧС по Иркутской области Виктор Пашков. - При этом организация не значится в реестре поставщиков социальных услуг на основе Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». МЧС и областное минсоцразвития проведут в связи с этим отдельную проверку.