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В Кремле считают ситуацию в Киеве далекой от стабильности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве следят за ситуацией в Киеве.

«Мы наблюдаем за тем, что там происходит. Ситуация далека от стабильной», - сказал Песков.

17 октября в центре Киеве начался митинг. Участники акции требуют отмены депутатской неприкосновенности, создания в стране антикоррупционного суда и изменения избирательного законодательства. У здания Верховной рады были установлены палатки. Генпрокурор Украины Юрий Луценко и глава национальной полиции Сергей Князев пообещали не сносить палатки и проводить радикальные меры по зачистке правительственного квартала.

Князев отметил, что силовикам «достоверно известно, что некоторые радикально настроенные силы имели возможность, которую мы им не дали ... спровоцировать ситуацию и закончить кровью». По его словам, полицейские изъяли в этот день большое количество взрывных устройств, гранат, автоматов, дымовых шашек, балаклав, десятки военной униформы.

Среди инициаторов акции - партии «Объединение «Самопомощь», «Батькивщина», «Движение новых сил», «5.10», ВО «Свобода», «Национальный корпус» и другие, напоминает УНИАН.

По данным «Интерфакса», утром 18 октября у здания Верховной рады в центре Киева остаются около 200 участников оппозиционной акции с требованием «большой политической реформы». Обстановка оценивается как спокойная.