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Политика
Новости

Показ модной коллекции дочери Кадырова снова перенесен в «Зарядье»

ТАСС/Ведомости
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В Москве второй раз переносится показ коллекции дома моды Firdaws, который основала жена главы Чечни Медни Кадырова и которым теперь руководит его дочь Айшат. Первоначально предполагалось провести его 20 октября в парке «Зарядье», возможно, на Парящем мосту, писал The Bell со ссылкой на источники.

17 октября Айшат Кадырова сообщила ТАСС, что показ коллекции «Горная жемчужина» из 47 платьев переносится из «Зарядья» в концертный зал «Барвиха Luxury Village» и пройдет не 20, а 27 октября. Она рассказала, что получила письмо из мэрии Москвы о том, что в «Зарядье» по техническим причинам вышли из строя три зала, в том числе медиацентр.

18 октября пресс-секретарь дома Firdaws Екатерина Рублева сообщила, что показ пройдет все же в медиацентре парка «Зарядье», но 24 октября.

ТАСС не располагает комментарием руководства парка «Зарядье» о технических проблемах и их устранении.

Firdaws не будет оплачивать аренду площадки, так как фестиваль значится в плане бесплатных мероприятий, согласованных департаментом культуры Москвы, говорил ранее источник The Bell. Предыдущий показ Firdaws проходил в Грозном. Сотрудник одного из московских event-агентств оценил расходы на него приблизительно в 10-15 млн руб.

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Бизнес
Новости

В России может появиться экологический сбор за полиэтиленовые пакеты

Интерфакс/Ведомости
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Спецпредставитель президента по вопросам экологии, транспорта и природоохранной деятельности Сергей Иванов предложил обдумать введение экологического сбора за полиэтиленовые пакеты.

Иванов выступил с таким предложением на заседании Организационного комитета по проведению в России Года экологии. Он напомнил, что полиэтилен наносит немалый ущерб экологии. «Больше, чем бумажный», - сказал Иванов.

Он отметил, что в магазинах можно приобрести полиэтиленовый пакет и редко бумажный. По словам Иванова, причина в том, что отечественные предприятия редко выпускали крепкие бумажные пакеты, а их себестоимость дороже.

Спецпредставитель президента по вопросам экологии попросил Минпромторг проработать эту идею и «не обязательно в этом году, но представить предложения».

В августе этого года Кения приняла самое жесткое в мире законодательство по борьбе с полиэтиленовыми пакетами. Их производство, продажа и даже использование карается тюремным сроком до четырех лет либо штрафом в $40 000.

Более 40 стран, включая Францию, Италию и Китай, частично или полностью запретили либо обложили налогом использование полиэтиленовых пакетов.

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Экономика
Новости

«Роснефтегаз» заплатил в бюджет дивиденды «Роснефти» за полугодие

Интерфакс
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Госхолдинг «Роснефтегаз», многомиллиардная «кубышка» которого на протяжении многих лет является предметом притязаний правительства, заплатил в бюджет промежуточные дивиденды «Роснефти» за первое полугодие 2017 г., следует из слов министра финансов Антона Силуанова. «Они ("Роснефтегаз") заплатили (промежуточные дивиденды) за полугодие», - сказал он журналистам в среду.

Кроме того, «Роснефтегаз» может выплатить дивиденды государству и за январь-сентябрь. «Не исключено, что возможно и за девять месяцев, - отметил министр. - Директивы (по дивидендам за этот период) еще нет, пока готовим, рассматриваем».

Минфин не первый год борется за дивиденды «Роснефтегаза». Это 100%-ная «дочка» Росимущества, которой принадлежит 50% плюс 1 акция «Роснефти», 10,97% «Газпрома» и 26,36% «Интер РАО».

В прошлом году Минфин пытался получить от «Роснефтегаза» все собранные им дивиденды. Однако по итогам 2016 г. «Роснефтегаз» перечислил в бюджет 717 млрд руб. от продажи 19,5% «Роснефти», но не дивиденды из прибыли за 2016 г. (в основном от дивидендов «дочек»). Прибыли у «Роснефтегаза» не оказалось: деньги за акции пришли лишь в 2017 г., и «Роснефтегаз» показал технический убыток в 90,4 млрд руб.

В этом году на долю «Роснефтегаза» пришлось около 20,3 млрд руб. из дивидендов, выплаченных «Роснефтью» за первое полугодие 2017 г. В поправках правительства в бюджет-2017 зафиксировано практически то же значение (20,4 млрд руб.) в качестве пороговой суммы, сверх которой поступающие в бюджет дивиденды «Роснефтегаза» направляются на финансирование проектов разработки самолета Ил-114 и двигателя ПД-35. По плану Минфина, в 2018 г. «Роснефтегаз» перечислит в бюджет почти 82,6 млрд руб., писал РБК.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Поправки в бюджет 2017 года прошли первое чтение

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Госдума приняла в первом чтении правительственные поправки к закону о федеральном бюджете на нынешний год. Как сообщает ТАСС, в целом законопроект будет принят 27 октября, одновременно с первым чтением проекта бюджета на 2018-2020 гг.

Поправки корректируют основные характеристики бюджета. Его доходы увеличиваются до 14 720,3 млрд руб. с планового показателя в 14 678,8 млрд руб. Расходы увеличены до 16 728,4 млрд руб. с 16 602,6 млрд руб. Дефицит будет установлен в размере 2008,1 млрд руб. вместо 1923,8 млрд руб. Дефицит федерального бюджета в 2017 г. составит 2,2% к ВВП, что на 0,1 п. п. выше утвержденного ранее.

Общий объем доходов будет увеличен на 41,5 млрд руб., в том числе за счет увеличения нефтегазовых доходов в сумме 25,7 млрд руб. и ненефтегазовых доходов в сумме 15,8 млрд руб.

Поправки также подразумевают перераспределение бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2017 г. по предложениям ответственных исполнителей государственных программ и главных распорядителей средств федерального бюджета. По словам первого вице-спикера Александра Жукова, дополнительные средства предлагается направить на укрепление обороны и безопасности и на развитие экономики. «В частности, 20 млрд руб. будут направлены на увеличение капитала Россельхозбанка, банка, который связан с кредитованием сельхозтоваропроизводителей. Еще 16 млрд руб. пойдут на Фонд развития промышленности, эти средства также направляются на развитие нашей экономики, на наиболее важные проекты промышленного производства», - пояснил он.

Прогноз по инфляции понижен до 3,2%.

Политика
Новости

В мордовской колонии умер фигурант дела Евтушенкова

Ведомости
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Умер московский предприниматель, директор издательского дома «Собеседник» Левон Айрапетян. В апреле 2016 г. Замосковорецкий суд приговорил его к четырем годам колонии общего режима за мошенническое хищение $700 000 у матери осужденного экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева, пообещав повлиять на приговор. Также он был фигурантом дела о незаконной продаже акций «Башнефти» «Системе», которое было возбуждено в апреле 2014 г. В августе 2014 г. по факту продажи акций БашТЭКа АФК «Система» было возбуждено еще одно уголовное дело - о легализации денежных средств, приобретенных преступным путем. Фигурантами обоих дел стали Айрапетян, основной владелец АФК Владимир Евтушенков и бывший руководитель «Башнефти» Урал Рахимов. Дело в отношении Евтушенкова было закрыто в январе 2016 г.

О смерти Левона Айрапетяна СМИ сообщили со ссылкой на пост в Twitter официального представителя МИД Армении Тиграна Балаяна. Дипломат назвал Айрапетяна «образцовым патриотом и меценатом».

Адвокат Айрапетяна Самвел Караханян рассказал «Интерфаксу», что последние несколько месяцев бизнесмен лежал в больнице колонии в Мордовии, где он отбывал наказание. О его смерти адвокат узнал из СМИ. Он напомнил, что его подзащитный страдал несколькими серьезными заболеваниями, в том числе онкологией, заболеваниями сердца и почек, прогрессирующей гипертонией.

После обвинительного приговор Замоскворецкого суда по делу об обмане матери сенатора Изместьева имущество Айрапетяна в Москве находится под арестом. Это квартира на Пречистенке и банковские счета с $300 000-400 000, напоминает ТАСС. Мосгорсуд в декабре 2016 г. отказался снять арест с этого имущества.

Сенатор Изместьев отбывает пожизненный срок за организацию убийств. Недавно за него перед президентом Путиным заступилась правозащитница Людмила Алексеева и попросила его помиловать.

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Финансы
Новости

Предправления «ВТБ 24» раскрыл размер оттока средств физлиц из Бинбанка

Интерфакс
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Председатель правления «ВТБ 24» Михаил Задорнов, который вскоре возглавит санируемый при участии ЦБ банк «Открытие», поддержал идею объединения «Открытия» с Бинбанком и раскрыл динамику средств населения в этих банках.

«Будет (синергия), я позитивно отношусь к этому предложению. Это наша общая позиция с Центральным банком. Это очевидный эффект синергии по расходам, объединенной сети, очень совпадают базовые IT-платформы, это просто абсолютно правильный подход», - сказал он.

«Из "Открытия" не было оттока вообще в сентябре, по физлицам нет никакого движения. А из Бинбанка в сентябре ушло 55 млрд руб. средств населения», - заявил Задорнов.

В начале октября объединение санируемых при участии регулятора Бинбанка и банка «ФК Открытие» назвала «рабочим вариантом» председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. «Мы нацелены как можно быстрее эти банки оздоровить и вывести на рынок», - сказала она в кулуарах форума Finopolis-2017.

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Политика
Новости

В Москве прошла эвакуация Российской государственной библиотеки и трех вокзалов

Ведомости
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СМИ сообщили об эвакуации людей из как минимум трех железнодорожных вокзалов в Москве и из Российской государственной библиотеки. Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, поступил звонок об угрозе взрыва по адресу улица Воздвиженка, 3/5, где расположена РГБ. Оттуда вывели около ста человек.

Еще около 600 человек эвакуировали из Курского вокзала, также после звонка о минировании.

Было такое же сообщение и об угрозе взрыва на Павелецком вокзале. «Из здания (вокзала) эвакуированы порядка 450 человек», - сообщил собеседник «Интерфакса».

Информацию о «минировании» РГБ, Курского и Павелецкого вокзалов подтвердил и источник агентства «Москва».

Из Ярославского вокзала по той же причине эвакуировали около 450 человек, в том числе 50 сотрудников предприятия, сообщили источник ТАСС в правоохранительных органах и источник «Интерфакса».

Волна анонимных звонков с массовым ложным «минированием» одновременно нескольких объектов идет по России с 10 сентября. Из-за неоднократных эвакуаций магазины и кинотеатры несут убытки. Директор ФСБ Александр Бортников недавно заявил, что организаторы обзвона установлены, это граждане России, но они находятся за границей и задержать их пока не удалось.

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Бизнес
Новости

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению встречный иск «Технопромэкспорта» к Siemens

ТАСС/Ведомости
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Арбитражный суд Москвы постановил принять к рассмотрению встречный иск «дочки» «Ростеха» – «Технопромэкспорта» – к концерну Siemens, сообщает ТАСС.

«Суд определил принять встречный иск ООО "Технопромэкспорт" и ОАО "Технопроэкспорт" по признанию недействительными пунктов 29.7, 29.8 и 32 контракта от 10 марта 2015 г.», - заявил судья.

РБК со ссылкой на источники сообщает, что в иске «Технопромэкспорт» обвинила немецкую компанию в угрозе суверенитету России. Согласно условиям контракта, Siemens должна была поставить турбины для Таманской ТЭС в Краснодарском крае, а их использование на других объектах возможно только с разрешения немецкой компании. Таким образом Siemens пыталась гарантировать исполнение антироссийских санкций.

В иске «дочки» «Ростеха» говорится, что с помощью особых условий контракта Siemens пыталась заставить российскую сторону исполнять санкции ЕС. Это, по мнению истца, является угрозой суверенитету России.

В иске также указывается, что условия контракта с Siemens нарушают принцип свободного перемещения товаров в рамках единого экономического пространства России. Также Siemens, по мнению «Технопромэкспорта», запретом поставки турбин нарушила интересы жителей Крыма.

11 июля немецкий концерн Siemens Aktiengesellschaft подал иск к ТПЭ, который он обвиняет в незаконном перемещении газотурбинных установок в Крым.

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Политика
Новости

У водителей не будут забирать права на месте нарушения

Ведомости
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Сотрудники ГИБДД перестанут забирать права у водителей на месте нарушения правил дорожного движения, заявил начальник управления ДПС, спецмероприятий и правоприменительной деятельности ГИБДД Александр Быков. Водитель сможет самостоятельно сдать права в ГИБДД в течение трех дней после выписанного штрафа.

«Исключены нормы, связанные с изъятием водительского удостоверения и запрещением эксплуатации транспортного средства, выступавшие ранее как меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении», - цитирует ТАСС Быкова.

Новые правила изъятия водительских удостоверений вступят в силу с 20 октября. Они содержатся в административном регламенте ГИБДД, регулирующим деятельность по надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства.

Политика
Новости

Си Цзиньпин пообещал строить современный социализм с китайской спецификой

ТАСС/Ведомости
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Руководство Китая обещает построить современное социалистическое государство с китайской спецификой, которое уже вошло в новую эпоху развития под твердым контролем Коммунистической партии и которое при этом будет открыто миру, пообещал лидер КНР Си Цзциньпин. Он заявил это на открытии XIX съезда Коммунистической партии Китая (КПК). Как отмечает Reuters, его выступление продолжалась почти 3,5 часа, за которые он 36 раз произнес слова «новая эра». Из речи китайского лидера следует, что политическая реформа в стране не планируется, но власть будет бороться с коррупцией.

Иностранным инвесторам Си Цзиньпин пообещал облегчить доступ на рынок Китая, в том числе в сфере сервиса. Правительство страны углубит реформы в экономике, разворачивая ее к рынку, но при этом продолжит укреплять госкомпании.

В обещании, что Китай будет активно сотрудничать с другими странами и примет участие в борьбе с изменениями климата, Reuters усмотрел косвенный ответ на политику Дональда Трампа. Президент США провозгласил главным принципом своей политики приоритет Америки, пообещал пересматривать невыгодные для США соглашения, вплоть до их разрыва, а также уже заявил о выходе из участия в Парижском соглашении по климату.

Говоря о развитии социализма с китайской спецификой, Си Цзиньпин перечислил 14 основных принципов. ТАСС на первом месте назвал лидирующую роль компартии. «Во-вторых, все предпринимаемые нами усилия осуществляются ради народа, - заверил лидер КНР. - В-третьих, всеобъемлющий процесс реформ будет только крепнуть». Также он пообещал утвердить новую теорию развития для решения всех ключевых проблем, укреплять «позиции народных масс как хозяев страны», последовательно утверждать законодательную основу и принципы правового государства.

Седьмым пунктом был назван «неизменный упор на воплощение в жизнь ключевых ценностей социализма». Далее ТАСС перечислил «улучшение благосостояния и повышение уровня жизни населения», «охрана окружающей среды», «обеспечение национальной безопасности», «максимальное усиление роли партии в деле армейского строительства», «обязательное сохранение в неизменном виде концепции "одна страна, две системы"», активизация глобальных интеграционных процессов «для формирования человечества, связанного единой судьбой», «обеспечение жестких методов внутрипартийного регулирования».

Выбор редактора
Политика
Новости

В центре Киева у палаточного городка усилили меры безопасности

РИА Новости/Ведомости
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У здания Верховной рады в центре Киева усилены меры безопасности около палаточного городка митингующих, сообщает «РИА Новости». Корреспондент агентства оценивает обстановку как спокойную.

17 октября в столице Украины начался митинг, на который протестующие вышли с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, создать в стране антикоррупционный суд и изменить избирательное законодательство. Митингующие разбили палаточный городок, заявляя, что останутся возле здания парламента, пока их требования не будут выполнены. Спикер Верховной рады Андрей Парубий пообещал, что требования митингующих рассмотрят 19 октября.

По состоянию на 08.15 мск усилена охрана общественного порядка в правительственном квартале, полиция частично перекрыла движение на центральных улицах. Полиция насчитывает не более 200 активистов в платочном городке на утро 18 октября.

Пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко сообщил в Twitter, что на утро среды у Рады находятся около 50 человек от «Движения новых сил», от батальона «Донбасс» — до 100 человек, от партии «Справедливость» — до 50. «В целом около 200 человек», — написал Шевченко.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве следят за митингом в Киеве, и оценил ситуацию как «далекую от стабильной».

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Бизнес
Новости

Власти Саудовской Аравии подтвердили планы по срокам крупнейшего в истории IPO

Интерфакс
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Саудовская Аравия по-прежнему намерена завершить первичное размещение акций (IPO) государственной нефтекомпании Saudi Arabian Oil Co. (Aramco) в 2018 г. Как передает «Интерфакс», это на лондонской конференции Oil & Money заявил министр нефти королевства Халед аль Фалех. The Arab News отмечает, что в последние дни на рынке усилились опасения, что Saudi Aramco может отказаться от IPO или отложить его.

Саудовские власти планируют провести IPO акций компании как на местной бирже, так и на зарубежной площадке, заявил министр. На вопрос, рассматривается ли предложение китайского инвестора, который хочет приобрести долю в Aramco, Халед аль Фалех не ответил.

В рамках IPO предполагается продажа 5% акций Saudi Aramco. Размещение может стать одним из крупнейших в мире. В результате Эр-Рияд может привлечь $100 млрд за счет размещения, если исходить из общей оценки стоимости компании примерно в $2 трлн. Средства от размещения акций планируется направить в суверенный фонд Саудовской Аравии, который будет распределять средства таким образом, чтобы сократить зависимость страны от нефтяного сектора.

На середину августа организаторы размещения говорили, что площадка для IPO еще не выбрана.

В начале октября Халед аль Фалех подтверждал на Российской энергетической неделе, что «IPO Saudi Aramco состоится по графику, во второй половине 2018 г.» и что «нет никаких признаков», что в эти сроки организаторы не уложатся. Он добавил, что объем размещения «будет определен рынком».

Тот факт, что Saudi Aramco имеет тесные связи с королевской семьей и выделить ее активы в компанию, часть которой можно было бы продать иностранным инвесторам, довольно сложно, считается серьезным препятствием для проведения IPO.

Кроме того, неясно, будет ли оценка Saudi Aramco иностранными инвесторами совпадать с мнением саудовских властей, оценивающих компанию в $2 трлн, отмечают эксперты.

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