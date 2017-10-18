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Показ модной коллекции дочери Кадырова снова перенесен в «Зарядье»

В Москве второй раз переносится показ коллекции дома моды Firdaws, который основала жена главы Чечни Медни Кадырова и которым теперь руководит его дочь Айшат. Первоначально предполагалось провести его 20 октября в парке «Зарядье», возможно, на Парящем мосту, писал The Bell со ссылкой на источники.

17 октября Айшат Кадырова сообщила ТАСС, что показ коллекции «Горная жемчужина» из 47 платьев переносится из «Зарядья» в концертный зал «Барвиха Luxury Village» и пройдет не 20, а 27 октября. Она рассказала, что получила письмо из мэрии Москвы о том, что в «Зарядье» по техническим причинам вышли из строя три зала, в том числе медиацентр.

18 октября пресс-секретарь дома Firdaws Екатерина Рублева сообщила, что показ пройдет все же в медиацентре парка «Зарядье», но 24 октября.

ТАСС не располагает комментарием руководства парка «Зарядье» о технических проблемах и их устранении.

Firdaws не будет оплачивать аренду площадки, так как фестиваль значится в плане бесплатных мероприятий, согласованных департаментом культуры Москвы, говорил ранее источник The Bell. Предыдущий показ Firdaws проходил в Грозном. Сотрудник одного из московских event-агентств оценил расходы на него приблизительно в 10-15 млн руб.