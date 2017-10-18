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Жириновский призвал отменить новогодние каникулы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил заменить новогодние каникулы дополнительными днями отпуска.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое утверждает график праздничных и выходных дней в 2018 г. На Новый год и Рождество Россия будет отдыхать с 30 декабря 2017 г. по 8 января.

«Новогодние каникулы опять оставили, а статистика показывает, что с 1 по 10 января от злоупотребления алкоголем досрочно погибают 20 000 человек», - напомнил Жириновский. По мнению депутата, необходимо оставить дни новогодних праздников в виде дополнительного отпуска и позволить россиянам самим решать, когда отдыхать.

«Здесь обязательно надо все-таки добиться нам два отпуска: 30 календарных дней и 15 — когда хочет, тогда и использует», — заявил лидер ЛДПР. Общих праздников, по его мнению, должно быть только три — 1 января, 9 мая и 12 июня.