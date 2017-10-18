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Вице-спикер Думы пожаловалась министру связи на потерю служебного документа на почте

Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова пожаловалась министру связи Николаю Никифорову на пропажу служебного документа, отправленного «Почтой России». Как сообщает «Интерфакс», она заявила это в ходе правительственного часа в Думе, посвященного работе «Почты России».

Епифанова рассказала, что в конце июля отправила в Коми «законвертованный служебный документ». «Почтовое отправление к месту назначения не доставлено до сих пор, прошло три месяца, и боюсь, что оно не будет доставлено уже никогда. Это документ, отправленный из Государственной думы, не последней организации в стране», - сказала вице-спикер. По ее оценке, уже много лет не получается наладить нормальную работу «Почты России».

Соцопросы свидетельствуют, что наибольшее количество претензий к «Почте России» связано с доставкой почтовых отправлений, писем, бандеролей, посылок, а нарушение сроков доставки давно стало привычным, добавила она. Пропадала почта у каждого десятого из опрошенных.