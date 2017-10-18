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Европейскому университету предписано освободить здание к 1 ноября

Комитет имущественных отношений Петербурга (КИО) приказом от 16 октября 2017 г. создал комиссию по приемке здания дворца Кушелева-Безбородко на ул. Гагаринской, 3, сообщила представитель Европейского университета в Санкт-Петербурге Алла Самолетова. Документ о создании комиссии вывешен на сайте университета.

Согласно тексту документа, подписанного и. о. председателя КИО Александром Семчуковым, здание должно быть принято до 1 ноября 2017 г. Договор аренды с университетом КИО расторг в одностороннем порядке в конце 2016 г., причина - нарушение арендатором охранных обязательств. Университету не удалось оспорить расторжение в суде.

Университет уже переехал в соседнее здание на Гагаринской, 6/1. В прошлом году университет также лишился образовательной лицензии из-за претензий Рособрнадзора, полученных по итогам проверки. Получить новую лицензию пока не удалось. В конце сентября Рособрнадзор отказал вузу в получении новой лицензии, посчитав, что новое здание не подходит для обучения людей с ограниченными возможностями. Университет снова подал документы на получение лицензии, сообщила сегодня Самолетова.