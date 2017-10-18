Политика

Новости

В ходе стычек протестующих с полицией в Киеве пострадали пять человек

В ходе стычек активистов акции протеста возле здания Верховной рады в Киеве с сотрудниками правоохранительных органов пострадали пять человек. Об этом сообщил в среду пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко, передает телеканал «112 Украина». Среди пострадавших есть два сотрудника нацгвардии, добавил он.

Ранее в среду «Интерфакс» писал, что неизвестные распылили слезоточивый газ у стен парламента рядом с палаточным городком митингующих. Между ними и сотрудниками полиции произошло столкновение.