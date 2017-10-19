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Яровая предложила установить пожизненный срок заключения для педофилов

В четверг рабочая группа при вице-спикере Госдумы Ирине Яровой проводит заседание по законопроекту, который ужесточает ответственность для педофилов. Группа предлагает устанавливать за сексуальные преступления в отношении малолетних пожизненный срок заключения, отмечает «Интерфакс».

Яровая заявила, что попросит генпрокурора Юрия Чайку ввести линейную систему учета возбужденных уголовных дел за подобные преступления против несовершеннолетних «с указанием статьи, по которой возбуждаются уголовные дела, возраст жертвы, отношение жертвы к преступнику, родители, совместно проживающие лица, служебная зависимость, единичность, неоднократность, рецидив, имело ли место укрывательство, становился ли преступник сам жертвой насилия» (цитата по «РИА Новости»). Она пояснила, что без понимания линейной зависимости создавать комплексные меры по борьбе с такими преступлениями сложно.

В законопроекте впервые предлагается ввести ответственность за понуждение несовершеннолетних к действиям сексуального характера через интернет. Как пояснила Яровая, использование интернета «позволяет совершать преступления не в отношении одного человека, а в отношении сразу множества потенциальных жертв», передает ТАСС.

В феврале вице-спикер Госдумы выступала с инициативой создать единый реестр педофилов. Такая мера, по ее мнению, нужна для того, чтобы они не могли после совершения преступления сексуального характера занимать должности, которые имеют отношение к работе с детьми.