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В Киеве у стен Верховной рады протестуют около 700 человек

В митинге в Киеве у здания Верховной рады участвуют около 700 человек. Такие данные приводит пресс-служба МВД Украины.

«Киев: по состоянию на 11.00 в мероприятиях у Рады участвуют около 700 человек», — говорится в сообщении ведомства.

Акции протеста начались еще 17 октября. Люди вышли на улицу с требованием отменить депутатскую неприкосновенность, создать в стране антикоррупционный суд и изменить избирательное законодательство. Активисты разбили палаточный городок и пообещали не покидать его, пока их требования не будут выполнены.

19 октября в Верховной раде должно пройти заседание, в ходе которого будут обсуждаться требования участников акции протеста. Ее организаторы анонсировали на сегодня новый митинг.