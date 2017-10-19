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Рада начала работу над поправками об отмене депутатской неприкосновенности

Верховная рада направила на оценку Конституционного суда Украины оба законопроекта о лишении депутатов неприкосновенности, сообщает «Лигабизнесинформ». Это и документ со статусом «неотложный», который внес в Раду 17 октября президент Петр Порошенко, и законопроект, который ранее внесли в парламент 150 народных депутатов. Отмена юридической неприкосновенности депутатов - одно из требований участников акции, которая с 17 октября проходит у здания Рады в центре Киева.

За передачу президентского законопроекта в КС и включение его в повестку дня проголосовали 336 депутатов, за аналогичный проект депутатов - 328 человек.

Если КС даст позитивное заключение по президентскому законопроекту, депутаты смогут рассмотреть его в первом чтении. Для принятия решения им потребуется минимум 226 голосов. В целом по Конституции законопроект может быть принят только на следующей сессии, осенью 2018 г., объяснила представитель президента в парламенте Ирина Луценко. Для изменения Конституции должны проголосовать не меньше 300 депутатов.

Президентский законопроект предполагает исключение из Конституции нормы о том, что «народные депутаты не могут без согласия Верховной рады Украины быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы». В основном законе останется положение о том, что депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету. Если закон будет принят, он вступит в силу 1 января 2020 г.